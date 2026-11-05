В ШЫМКЕНТЕ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ЖҰЛДЫЗ» ПОЛУЧИЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

В индустриальной зоне «Жұлдыз» города Шымкент завершено строительство железнодорожного тупика, предназначенного для обслуживания расположенных здесь промышленных предприятий. С результатами выполненных работ ознакомился аким города Габит Сыздыкбеков.

Общая протяжённость железнодорожного пути составляет 6,4 километра. Помимо укладки железнодорожного полотна, полностью восстановлено асфальтовое покрытие.

Напомним, в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития транспортно-логистической инфраструктуры, расширения железнодорожной сети и повышения эффективности грузоперевозок.

Строительство железнодорожного тупика в индустриальной зоне «Жұлдыз» соответствует этим задачам и имеет практическое значение для промышленных предприятий города.

Новая инфраструктура упростит доставку сырья и материалов, отгрузку готовой продукции, а также расширит логистические возможности индустриальной зоны.

Стоит подчеркнуть, наличие железнодорожного пути повысит привлекательность площадки для потенциальных инвесторов и создаст дополнительные условия для размещения новых производств, развития промышленного потенциала города.