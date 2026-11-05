ШЫМКЕНТСКИЕ ЛУЧНИКИ СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА

В южнокорейском городе Ульсан завершился первый в истории чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука. В масштабных соревнованиях приняли участие 690 спортсменов из 38 стран мира, продемонстрировавших своё мастерство и меткость.

Сборная Казахстана показала высокие результаты на протяжении чемпионата, завоевав несколько золотых медалей в командных соревнованиях.

Спортсмены из Шымкента также успешно выступили на мировом первенстве. В командных соревнованиях они завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Кроме того, в индивидуальном зачёте в дисциплине «Пута» Жәнібек Құлмырзаев стал бронзовым призёром.

Отметим, что честь города Шымкента на чемпионате мира защищали Мақсат Әбдікәрімов, Сабира Жаппар, Манзура Есенова и Забит Сатоев.