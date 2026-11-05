55 КВАРТИР В ШЫМКЕНТЕ ПЕРЕДАЛИ ОЧЕРЕДНИКАМ

В Шымкенте состоялась церемония вручения ключей от 55 квартир, расположенных в микрорайоне "Асар-2". Мероприятие прошло в выставочном центре "Көрме" с участием акима города Габита Сыздыкбекова.

Жильё предоставлено на условиях аренды с последующим выкупом. Среди получателей граждане с инвалидностью, многодетные и неполные семьи, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, вдовы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Стоит отметить, данный формат жилищной поддержки предусматривает проживание в квартире с возможностью её последующего выкупа. Это даёт семьям перспективу со временем стать полноправными владельцами собственного жилья.

Работа в этом направлении будет продолжена с учётом потребностей горожан и необходимости расширения жилищных возможностей для различных категорий населения.