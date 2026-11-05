В городской клинической больнице №1 Шымкента успешно проведена очередная операция по трансплантации почки. На этот раз донором для пациента, у которого отказали обе почки, стал его родной брат, пожертвовавший одну из своих почек.

Пациент страдает сахарным диабетом уже 10 лет. Длительное повышение уровня сахара в крови привело к нарушению функции почек, и в последние годы ему приходилось регулярно проходить процедуру диализа.

По словам врачей, трансплантация почки состоит из нескольких сложных этапов. Сначала почку извлекают у донора, обрабатывают специальным раствором и подготавливают к пересадке. Затем донорский орган размещают в организме реципиента и соединяют с кровеносными сосудами. Во время операции специалисты тщательно контролируют кровоснабжение и функционирование пересаженной почки.

Особенностью нынешней операции стало то, что донор и реципиент являются родными братьями. По словам врачей, дополнительную сложность представляло состояние кровеносных сосудов пациента, поскольку многолетний сахарный диабет оказал значительное влияние на организм.

Благодаря трансплантации появилась возможность улучшить качество жизни пациента и избавить его от необходимости проходить диализ три раза в неделю. Теперь специалисты будут регулярно наблюдать за его состоянием и контролировать работу пересаженной почки.

Отметим, что это 257-я трансплантация почки, проведённая в городе Шымкенте.