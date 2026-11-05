ШЫМКЕНТСКИЙ ТЯЖЕЛОАТЛЕТ СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Шымкентский спортсмен Нұрғиса Әділетұлы завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, проходящем в китайском городе Нинбо, пополнив копилку сборной Казахстана очередной наградой.

Наш соотечественник поднял 182 кг в рывке и 217 кг в толчке. По сумме двоеборья он показал результат 399 кг и стал серебряным призёром мирового первенства.

По итогам соревнований тройка призёров распределилась следующим образом:

Карлос Насар (Болгария) — 415 кг (185+230);

Нұрғиса Әділетұлы (Казахстан) — 399 кг (182+217);

Али Алипур (Иран) — 396 кг (181+215).