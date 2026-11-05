ШЫМКЕНТСКАЯ СПОРТСМЕНКА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Спортсменка из Шымкента Ирина Юнусметова стала бронзовым призёром чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в столице Катара — Дохе.

Наша соотечественница показала высокий результат в соревнованиях среди женщин по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, войдя в число сильнейших стрелков мира.

По итогам соревнований Ирина Юнусметова набрала 537 очков и заняла третье место.

Таким образом, шымкентская спортсменка принесла сборной Казахстана первую медаль на этом чемпионате мира. Золотую награду завоевала представительница Турции Шеввал Илайда Тархан, набравшая 546 очков. Серебряным призёром стала спортсменка из Армении Эльмира Карапетян с результатом 542 очка.

Отметим, что чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Дохе с 1 по 14 ноября.