ШЫМКЕНТСКИЕ ЛУЧНИКИ ЗАВОЕВАЛИ ПЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

В южнокорейском городе Ульсан завершился первый в истории чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука. В престижных международных соревнованиях приняли участие 690 спортсменов из 38 стран мира, продемонстрировавших свое мастерство и меткость.

На мировом первенстве сборная Казахстана показала высокие результаты, завоевав несколько золотых медалей в командном зачете. Спортсмены из Шымкента, выступавшие в составе национальной сборной, также добились достойных результатов.

В частности, шымкентские лучники завоевали две серебряные и две бронзовые медали в командных соревнованиях. В личном зачете в дисциплине «Пута» бронзовым призером стал Жанибек Кулмырзаев.

Таким образом, на первом чемпионате мира спортсмены из Шымкента завоевали в общей сложности пять медалей, достойно представив Казахстан на международной арене.

Отметим, что честь Шымкента на престижных соревнованиях защищали Максат Абдикаримов, Сабира Жаппар, Жанибек Кулмырзаев, Манзура Есенова и Забит Сатоев.

Успех шымкентских спортсменов в очередной раз продемонстрировал высокий потенциал казахстанской школы традиционной стрельбы из лука.