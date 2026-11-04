ЕЩЁ 25 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЁ С ПРАВОМ ВЫКУПА

В Шымкенте продолжается работа по обеспечению жильём граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках очередного этапа жилищной программы 25 квартир были предоставлены в микрорайоне Асар-2.

Торжественная церемония вручения ключей состоялась во дворце «QYZGALDAQ» с участием акима города Габита Сыздыкбекова.

Среди новосёлов — граждане с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, матери-одиночки, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Квартиры предоставлены в аренду с правом выкупа.

Отметим, что работа по обеспечению жильём жителей города, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет продолжена. Акимат города уделяет особое внимание расширению возможностей граждан для приобретения собственного жилья и созданию доступных жилищных условий для различных категорий населения.