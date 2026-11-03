ОТ БОЛИ К ДВИЖЕНИЮ: В ШЫМКЕНТЕ ПРОВЕЛИ БОЛЕЕ 200 ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАМЕНЕ СУСТАВОВ

С начала года в Шымкенте более 200 пациентам провели операции по замене коленных, тазобедренных и плечевых суставов. Эндопротезирование позволяет уменьшить боль, восстановить подвижность и вернуть человеку возможность вести привычный образ жизни. Такие операции, стоимость которых превышает 1,5 млн тенге, в двух медицинских организациях города проводятся бесплатно в рамках ОСМС.

Одну из таких операций выполнили в городской клинической больнице №1. Пациенткой стала 67-летняя женщина, которая в течение 15 лет страдала деформирующим артрозом правого коленного сустава. Заболевание серьёзно ограничивало её движения. Поскольку консервативное лечение не дало результата, врачи приняли решение о полной замене сустава.

Операция продолжалась около полутора часов. Для обезболивания применили местную анестезию, поэтому пациентка оставалась в сознании на протяжении всего вмешательства. Сейчас она находится под наблюдением медицинского персонала. Следующий этап восстановления – курс медицинской реабилитации. Операции по эндопротезированию в городской клинической больнице №1 проводит команда специалистов под руководством заведующего отделением ортохирургии Нуржана Естемесова.

«При артрозе постепенно разрушается хрящевая ткань, повреждаются суставные поверхности костей. В результате человеку становится трудно ходить и выполнять привычные движения. Во время операции повреждённые участки сустава заменяют специальным имплантом. В нашей больнице используются эндопротезы производства США. Восстановление после операции занимает в среднем от двух до шести месяцев. За это время пациент постепенно возвращается к самостоятельному передвижению. Наша главная задача – избавить человека от боли и восстановить его двигательную активность», – рассказал Нуржан Естемесов.

Эндопротезирование проводят при тяжёлых поражениях суставов, когда другие методы лечения не дают необходимого эффекта. В числе основных показаний – артроз коленного и тазобедренного суставов, перелом шейки бедра, асептический некроз головки бедренной кости, а также нарушения функции суставов вследствие различных травм.