Проект постановления акимата города Шымкента «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием в городе Шымкенте на 2026–2027 учебный год» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении проекта постановления.

🔗 Подробнее по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15937351

Проект постановления акимата города Шымкента «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в городе Шымкенте» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении проекта постановления.

🔗 Подробнее по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15937335

Проект решения маслихата города Шымкента «Об утверждении Правил обеспечения доступной среды в городе Шымкенте» опубликован на интернет-портале «Открытые НПА».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении проекта решения.

🔗 Подробнее по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15929144