НОВЫЙ ПУТЕПРОВОД НА УЛИЦЕ ТИЛЕНШИНА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

В Шымкенте завершено строительство нового автомобильного путепровода над железнодорожными путями на улице Тиленшина. Объект полностью введен в эксплуатацию.

Ранее путепровод был открыт для движения в техническом режиме. Теперь также полностью открыты объездные дороги и завершены работы по благоустройству прилегающей территории.

Основное строительство путепроводов на улицах Момынова и Тиленшина началось в прошлом году во исполнение поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры Шымкента. Проекты направлены на улучшение транспортного сообщения между районами города, повышение доступности и создание безопасных условий для движения.

Новый путепровод позволяет разделить автомобильный и железнодорожный потоки, обеспечивая бесперебойное движение транспорта.