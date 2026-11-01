ПЕДАГОГ ИЗ ШЫМКЕНТА ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

В городе Актау состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства по компетенции «Цифровое моделирование» в сфере сервиса и обслуживания.

В конкурсе приняли участие педагоги организаций технического и профессионального образования из 7 регионов страны. Участники продемонстрировали свои профессиональные знания, практические навыки, компетенции в области цифрового моделирования и умение применять современные технологии.

По итогам конкурса преподаватель специальных дисциплин Шымкентского колледжа легкой промышленности и сервиса Алтынай Умербаева показала лучший результат, заняв I место и завоевав золотую медаль.

Это достижение стало результатом профессиональной квалификации, непрерывного стремления к совершенствованию, педагогического опыта и мастерства преподавателя. Кроме того, успех Алтынай Умербаевой подчеркивает значимость работы, проводимой в системе технического и профессионального образования Шымкента по подготовке квалифицированных педагогов и развитию их профессионального потенциала.

Высокий результат, достигнутый педагогом на республиканском уровне, является важным показателем и повышает престиж сферы образования города.