ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРОТИВ ЭКОЛОГИИ: СТУДЕНТЫ ШЫМКЕНТА ПРОВЕЛИ ДЕБАТЫ

В Южно-Казахстанском многопрофильном колледже 29 октября состоялись дебаты на тему «Крупные предприятия: экономическое развитие или экологическая угроза?». Мероприятие прошло в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» и объединило студентов, готовых обсудить один из актуальных вопросов современного общества.

Главной темой встречи стало влияние крупных предприятий на экономику и окружающую среду. Участники рассмотрели роль промышленности в развитии страны, создании рабочих мест и укреплении экономики, а также возможные экологические последствия производственной деятельности.

В ходе дебатов представители команды правительства и оппозиции представили противоположные точки зрения, привели аргументы и попытались доказать обоснованность своих позиций. Особое внимание уделили загрязнению воздуха, воды и почвы, рациональному использованию природных ресурсов, переработке отходов и ответственности предприятий за воздействие на окружающую среду.

Директор Южно-Казахстанского многопрофильного колледжа Динмухаммед Абдурахманов подчеркнул значимость подобных мероприятий для формирования активной гражданской позиции у молодёжи.

«Такие дебаты помогают студентам глубже изучать актуальные общественные проблемы, анализировать разные точки зрения и аргументированно отстаивать собственное мнение. Важно, чтобы молодое поколение понимало: экономическое развитие должно сопровождаться ответственным отношением к природе», – отметил он.

Преподаватель казахского языка Южно-Казахстанского многопрофильного колледжа Айнур Токбаева обратила внимание на образовательную ценность дискуссии. По её словам, участие в дебатах способствовало развитию критического мышления, культуры общения и навыков публичного выступления.

«Экологические вопросы касаются каждого из нас, поэтому важно учить студентов не только говорить о проблемах, но и искать пути их решения. Дебаты дают возможность услышать разные мнения, научиться вести конструктивный диалог и осознанно подходить к вопросам охраны окружающей среды», – сказала она.

Участница команды правительства Жансая Байдилдаева представила позицию о значении крупных предприятий для экономического развития страны. Она отметила, что промышленность обеспечивает население рабочими местами, способствует развитию инфраструктуры и пополнению бюджета. При этом, по её мнению, предприятия должны внедрять экологически безопасные технологии и соблюдать природоохранные требования.

В свою очередь, участница команды оппозиции Жансезым Алтайкызы акцентировала внимание на экологических рисках промышленного производства. Она подчеркнула, что загрязнение окружающей среды может привести к серьёзным последствиям для здоровья людей и состояния природных ресурсов, поэтому экономическая выгода не должна достигаться ценой экологической безопасности.

Дебаты стали площадкой для обсуждения того, как совместить промышленный рост с сохранением природы. Участники смогли сопоставить различные аргументы, развить навыки ведения дискуссии и сформировать более осознанное отношение к экологическим проблемам.

Мероприятие также поддержало цели республиканской программы «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры и повышение ответственности граждан за чистоту и сохранение окружающей среды. Организаторы подчеркнули важность участия молодёжи в решении вопросов, связанных с устойчивым развитием страны.