В ШЫМКЕНТЕ РАСШИРЯЕТСЯ ДОСТУП К ЛЬГОТНОМУ ЖИЛЬЮ

В Шымкенте продолжается предоставление жилья горожанам на льготных условиях. Очередные 30 семей получили ключи от квартир в новых жилых домах. В церемонии вручения принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Квартиры находятся в микрорайонах Ақжайық, Бозарық и Асар-2. Дома введены в эксплуатацию, подключены к необходимым инженерным сетям и соответствуют установленным строительным требованиям.

Право на получение жилья получили граждане, подтвердившие платёжеспособность. Среди них люди с инвалидностью, многодетные и неполные семьи, а также работники бюджетных организаций.

Стоит отметить, предоставление квартир на льготных условиях открывает для горожан дополнительные возможности для приобретения собственного жилья. Акимат Шымкента продолжит работу по развитию жилищного фонда и расширению доступности жилья для населения.