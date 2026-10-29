ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО ИЗ НАС

Сегодня в Шымкенте состоялась встреча в рамках городской акции «Таза Шым», посвящённая чистоте города, бережному отношению к природе и экологической ответственности молодёжи. Она прошла по инициативе городского Молодёжного ресурсного центра в рамках принципа «Закон и порядок». В ней приняли участие прокурор прокуратуры Аль-Фарабийского района Диана Оразымбетова, заместитель руководителя Департамента экологии Дуйсен Культилеуов, президент молодёжного общественного объединения «ASAA», выпускница программы ACCESS в Шымкенте Данара Саранoва, заместитель руководителя Молодёжного ресурсного центра Куаныш Серикбай и около 50 молодых людей.

Участники обсудили охрану окружающей среды, соблюдение экологического законодательства и ответственность каждого человека за состояние городской среды. Молодые люди также поделились своими взглядами на то, как сделать экологические привычки частью повседневной жизни. Ведь чистота начинается не с субботника. Она начинается с обычного поведения человека. Не бросить бумагу мимо урны, не оставить пластиковую бутылку на скамейке, не превратить двор в место для складирования отходов — всё это кажется мелочами. Но именно из таких мелочей складывается облик города. Можно регулярно убирать улицы, вывозить мусор и приводить в порядок общественные пространства. Однако если жители продолжают загрязнять их, результат долго не продержится. Важно, чтобы у людей появилось понимание, что чистота - не чужая обязанность, а общее дело.

По словам Куаныша Серикбая, с 2024 года в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» в городе проводится системная работа по привлечению молодёжи к экологическим инициативам. Только за текущий год Молодёжный ресурсный центр организовал более 80 мероприятий. За это время участники собрали и вывезли свыше 33 тонн мусора. В субботниках приняли участие более 22 тысяч молодых шымкентцев. Среди них - школьники, студенты и работники предприятий.

В Шымкенте живёт более 1,3 миллиона человек. По приведённым данным, около 33% населения составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это примерно 400 тысяч человек. Такой потенциал позволяет сделать экологическое движение по-настоящему массовым.