В БОЛЬНИЦЕ ПРОЙДУТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Вниманию жителей и гостей города Шымкента!

29 октября в 11:00 в городской клинической больнице №1, расположенной по адресу: г. Шымкент, переулок Металлистов, 1«Б», пройдут пожарно-тактические учения.

В ходе учений будут отработаны действия по тушению условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей, эвакуации людей в безопасную зону, а также взаимодействие пожарных подразделений, сотрудников объекта и городских служб.

В связи с тем, что учения проводятся в плановом порядке, просим не беспокоиться по поводу движения пожарной техники и автомобилей специальных служб, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и руководствоваться только официальной информацией.