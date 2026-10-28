В ШЫМКЕНТЕ МАТЬ, ДВАЖДЫ РОЖАВШАЯ ДВОЙНЮ, РОДИЛА ТРОЙНЮ

В городском перинатальном центре Шымкента многодетная мама родила тройню. Примечательно, что до этого женщина дважды рожала двойню. С появлением на свет трёх малышей количество детей в семье достигло десяти.

Тройня родилась 17 сентября путём кесарева сечения. Двое новорождённых — девочки, один — мальчик. При рождении их вес составлял 1740, 1482 и 1730 граммов соответственно. Родители назвали малышей Альсия, Сафия и Аймухаммед.

Поскольку дети родились раньше срока, с первых дней жизни они проходили лечение в отделении реанимации новорождённых. Позже малышей перевели в отделение специального ухода, где они находились под постоянным наблюдением врачей.

Благодаря,своевременно оказанной медицинской помощи состояние новорождённых улучшилось, а их вес постепенно увеличивался. В настоящее время состояние тройни оценивается как удовлетворительное. Вес каждого ребёнка превысил два килограмма, и сейчас малышей готовят к выписке домой в соответствии с медицинскими показаниями.

В оказании медицинской помощи и уходе за новорождёнными участвовала команда врачей под руководством Даулета Сатова. В состав команды также вошли заведующая отделением Сандугаш Нуранова, Р. Мадусманов, Акзат Шолпанкулова, Перизат Шарипова, Камшат Амирбекова и Айгуль Симагамбетова.

Отметим, что мама десятерых детей занимается домашним хозяйством, а отец семьи является индивидуальным предпринимателем.