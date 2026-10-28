В АКИМАТЕ ШЫМКЕНТА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПОСЛАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на тему «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В мероприятии приняли участие депутаты Курултая, члены Правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

В акимате города Шымкент состоялся коллективный просмотр прямой трансляции выступления Главы государства.

Президент подчеркнул особую значимость нынешнего Послания в преддверии 35-летия Независимости Казахстана. Он напомнил, что принятие Декларации о государственном суверенитете стало важнейшим этапом на пути к обретению независимости и укреплению государственности.

Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил историческому значению принятия новой Конституции, получившей всенародную поддержку. По его словам, этот шаг стал основой масштабного обновления политической системы страны и формирования новых институтов власти.

В Послании Глава государства обозначил задачи, направленные на дальнейшее развитие экономики и совершенствование государственного управления. Среди приоритетных направлений он выделил совершенствование Налогового кодекса, сдерживание инфляции, повышение минимальной заработной платы и поддержку малого и микробизнеса, в том числе посредством предложенного моратория на проверки.

Кроме того, Президент подчеркнул необходимость реформирования системы государственного управления и разработки нового Гражданского кодекса. В целях защиты прав инвесторов также предложено создать инвестиционный суд в городе Алатау.

Значительное место в Послании заняли вопросы модернизации инфраструктуры. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать масштабный план строительства и обновления востребованных социальных, транспортных и инженерных объектов. До конца 2029 года на эти цели планируется направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда.

Президент объявил 2027 год Годом масштабного строительства. По его словам, со следующего года во всех регионах страны развернётся масштабная работа по строительству и ремонту объектов гражданской инфраструктуры.

«Вступая в новый исторический цикл, мы приступаем к строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры. В предстоящие несколько лет строительный бум охватит все регионы.

Как было сказано, мы будем строить автомагистрали, промышленные и энергетические объекты, железные дороги, мосты, инженерные сети, гидросооружения, школы, больницы, спортивные комплексы и, конечно, объекты культуры.

Строительство современной инфраструктуры увязано с открытием десятков новых производств и, главное, с развитием народной цифровой экономики», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что принимаемые меры и новые инициативы призваны укрепить экономический потенциал страны, создать условия для устойчивого развития регионов и повысить благосостояние граждан, прежде всего подрастающего поколения.

По итогам ознакомления с Посланием аким города Габит Сыздыкбеков поручил ответственным руководителям обеспечить практическую реализацию задач, обозначенных Главой государства, и принять необходимые меры по их выполнению.