Состоялась торжественная церемония открытия нового учебного корпуса Университета дружбы народов имени академика А. Куатбекова.

Знаковое мероприятие, организованное под девизом «От великого наследия — к светлому будущему», стало одной из важных вех в истории университета и ярким свидетельством реализации инициатив, направленных на развитие системы высшего образования страны.

В торжественной церемонии приняли участие государственные и общественные деятели, руководители высших учебных заведений, представители сферы образования и науки, ветераны педагогического труда, представители интеллигенции, профессорско-преподавательский состав университета, студенты и представители средств массовой информации.

Пятиэтажный новый учебный корпус общей площадью 3000 квадратных метров оснащён в соответствии с современными требованиями и призван создать комфортные условия для обучающихся и профессорско-преподавательского состава.

В новом здании предусмотрен ряд инновационных пространств, объединяющих образовательный процесс и научные исследования. В их числе — современная мультимедийная студия Media Hub, лингафонный кабинет, виртуальный помощник «Софи», основанный на технологиях искусственного интеллекта, библиотека, научно-исследовательский центр имени академика А. Куатбекова, а также специальные учебные пространства, предназначенные для всестороннего развития студентов.

Кроме того, в здании установлен современный лифт, обеспечивающий удобное перемещение между этажами.

Одной из главных особенностей нового кампуса является внедрение возможностей искусственного интеллекта в образовательный процесс, развитие цифровых технологий и расширение возможностей для участия студентов в научно-исследовательской деятельности.

В ходе торжественного мероприятия ректор университета, доктор медицинских наук, профессор Рабига Абдимусакызы Куатбекова выступила с приветственным словом, подчеркнув, что открытие нового учебного корпуса стало важным этапом в истории развития университета.

Также на торжественном собрании выступили секретарь Союза писателей Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш» Кульбек Ергобек и председатель правления — ректор Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова Мухтар Адильбекулы Толеген. Они поздравили коллектив университета со значимым достижением.

После завершения церемонии почётные гости осмотрели новый кампус и ознакомились с современной образовательной инфраструктурой университета.

Гостям представили пространство, посвящённое научному и духовному наследию академика А. Куатбекова, лингафонный кабинет, интерактивную студию Media Hub, библиотеку и научно-исследовательский центр, а также продемонстрировали их возможности в образовательном процессе.

Особый интерес участников вызвали цифровые решения и технологии искусственного интеллекта, внедрённые в новом учебном корпусе, современные методы обучения и условия, созданные для проведения научных исследований.

Открытие нового учебного корпуса университета — это не просто ввод в эксплуатацию нового здания. Это инвестиция в образование, поддержка науки и важная инициатива, направленная на обеспечение качественного образования будущих поколений.

Учебное заведение, основанное академиком Абдимусой Куатбековым, сегодня сочетает сложившиеся традиции с новаторскими подходами и открывает новые горизонты в развитии науки, образования, инноваций и исследовательской деятельности.

Это не просто открытие нового здания. Это новый этап развития университета, в котором наука и образование, цифровые технологии и искусственный интеллект объединяются для подготовки квалифицированных специалистов будущего.

Поздравляем с открытием нового учебного корпуса! Желаем университету дальнейшего процветания, укрепления авторитета и новых достижений на пути развития науки и образования!