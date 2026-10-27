30 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ С ПРАВОМ ВЫКУПА В ШЫМКЕНТЕ

В Шымкенте состоялась торжественная церемония вручения ключей от 30 новых квартир. В мероприятии принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Многоэтажные дома введены в эксплуатацию в микрорайонах Бозарық и Асар-2. Новое жильё построено с учётом современных требований и подключено к необходимым инженерным коммуникациям.

Квартиры предоставлены в аренду с правом выкупа. Получателями стали граждане с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Стоит отметить, получение ключей стало важным событием для каждой семьи и позволило сделать ещё один шаг к стабильной и комфортной жизни. Акимат города последовательно работает над расширением жилищных возможностей для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.