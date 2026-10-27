В АСТАНЕ ПРОШЛА КРЕАТИВНАЯ ЯРМАРКА ГОРОДА ШЫМКЕНТА

24–25 октября в столичном центре Qazaq Creative Hub в рамках проекта Creative Aimaq Фонда развития креативных индустрий прошла креативная ярмарка города Шымкента. В двухдневном мероприятии приняли участие ремесленники, дизайнеры, представители искусства и разработчики инновационных проектов.

На торжественном открытии ярмарки выступил музыкальный ансамбль «Қаратау», представивший национальное искусство южного региона. Одним из главных событий первого дня стала литературно-музыкальная постановка «О, қала!», представленная Шымкентским городским академическим казахским драматическим театром имени Жумата Шанина. Спектакль был посвящён творчеству Шәмши Калдаякова и Ержана Серикбаева.

На ярмарке были представлены национальная одежда, авторские украшения, ковры, изделия из войлока, керамики, кожи и дерева, созданные шымкентскими мастерами. Посетители могли познакомиться с ремесленниками, приобрести понравившиеся изделия и узнать об особенностях их изготовления.

Широкой публике также представили технологические разработки Шымкента. Среди них — Alaqan, позволяющий осуществлять оплату с помощью сканирования вен ладони, умная ручка Qalam AI, которая распознаёт и обрабатывает рукописный текст с использованием искусственного интеллекта, а также цифровая система QazTracker для животноводства. Кроме того, свои творческие работы представила киностудия «САҚ».

25 октября, в День Республики, креативная ярмарка города Шымкента продолжилась. В программе второго дня особое внимание уделили казахской анимации, театральному искусству, музыке и традиционным ремёслам. Зрителям показали мультсериалы киностудии «САҚ» «Айбынды аула» и «Тоқты мен Серке», а также анимационный фильм «Ахмет».

Литературно-музыкальная постановка «О, қала!» театра имени Жумата Шанина вновь была представлена зрителям, а ансамбль «Қаратау» выступил с концертной программой.

Кроме того, были организованы мастер-классы по изготовлению национальных украшений, валянию войлока и лоскутному шитью в технике құрақ. Посетители смогли познакомиться с традиционными ремесленными техниками и принять участие в создании изделий.

Цель проекта Creative Aimaq — продвижение региональных брендов, поддержка представителей креативного предпринимательства и создание новых возможностей для реализации их продукции. Ярмарка позволила шымкентским мастерам и дизайнерам представить свои изделия жителям столицы и найти новых покупателей.