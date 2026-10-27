Объявление о проведение конкурса

Организатор конкурса: КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент»

Адрес электронной почты: msb_shymkent@mail.ru

Контактные телефоны: +7 (7252) 24-74-22, +7 (7252) 24-75-14.

Предмет конкурса: предоставление предпринимателям государственных грантов для субъектов социального предпринимательства.

Форма конкурса: открытый конкурс (среди субъектов социального предпринимательства, зарегистрированных в реестре и финалистов программы «Одно село – один продукт»).

Место подачи конкурса: kezekte.kz (исключительно в формате онлайн).

Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе претенденты представляют электронную заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации. С условиями Программы и перечнем необходимых документов можно ознакомиться ниже.

Сроки приема заявок: с 28 октября 2026 года по 4 ноября 2026 года

Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.

Условия предоставления государственных грантов.

Участниками конкурсного отбора на предоставление государственных грантов могут быть предприниматели субъекты социального предпринимательства, субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся финалистами программы «Одно село – один продукт», представившие на конкурсный отбор документы в полном объеме.

Каждый предприниматель, соответствующий условиям Программы, может быть участником конкурсного отбора с целью предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей по одному бизнес-проекту, при отсутствии действующих договоров на предоставление гранта (гранты до 5-ти млн. тенге).

Обязательными условиями бизнес-проекта для реализации новых бизнес-идей являются:

1) софинансирование (денежными средствами) предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20% от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте;

2) создание новых рабочих мест;

3) наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры и/или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.

Предприниматели используют средства государственного гранта на следующие цели:

1) приобретение основных средств (в том числе строительство/ модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт основных средств), сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг;

2) приобретение нематериальных активов;

3) приобретение технологий;

4) приобретение прав на комплексную предпринимательскую лицензию (франчайзинг);

5) расходы, связанные с исследовательскими работами и (или) внедрением новых технологий.

Не допускается использование средств государственного гранта на иные цели.

Срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.

При этом, если в течение указанного срока реализации деятельность предпринимателем не осуществлялась, приобретенное основное средство было реализовано и не заменено аналогичным/альтернативным для запуска и последующей реализации бизнес-проекта, предприниматель обязан возместить средства государственного гранта в полном объеме.

Средства государственного гранта не могут быть использованы:

1) на приобретение недвижимого имущества и (или) земельного участка;

2) в качестве платы за аренду;

3) на приобретение основных средств/активов (получение услуг/выполнение работ), у аффилиированных/связанных компаний/лиц и (или) у близких родственников предпринимателя (определенных в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье");

4) на приобретение основных средств (оборудования), бывших в эксплуатации.

При этом приобретение основных средств (оборудования) должно подтверждаться соответствующими документами (договор/контракт/паспорт на оборудование/сертификат качества);

5) на приобретение легкового автотранспорта, за исключением автотранспорта, предназначенного для перевозки грузов, имеющих кузов или грузовую платформу, обособленную от кабины, а также проектов, связанных с арендой и прокатом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств отечественных производителей;

6) на приобретение сельскохозяйственных животных (крупного/мелкого рогатого скота, птицы, пчел, а также иных сельскохозяйственных животных), за исключением проектов по производству продуктов питания, относящихся к обрабатывающей промышленности.

Освоение предпринимателем средств государственного гранта для реализации бизнес-идей осуществляется безналичным путем на счет контрагента, зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательства (допускается приобретение автотранспорта, бывшего в эксплуатации, у физического лица).

Сумма государственного гранта для одного предпринимателя составляет до 5 (пять) млн тенге в зависимости от представленной заявки на получение государственного гранта.

Гранты не могут быть предоставлены предпринимателям:

1) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2) имеющим задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет;

3) основным видом деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду;

4) не подтвердившим софинансирование (денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте) расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 20 % от объема предоставляемого государственного гранта при подаче заявки на получение государственного гранта;

5) находящимся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

6) имеющим просроченную задолженность по финансовым обязательствам участника конкурса согласно его кредитной истории;

7) получавшим поддержку по предоставлению грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках настоящих Правил предоставления государственных грантов (в том числе за период действия Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» и Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»);

8) зарегистрированным и планирующим реализовать бизнес-проект в другом регионе, не соответствующем региону проведения конкурса.

Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных заявок принимает решение о возможности/невозможности предоставления государственного гранта для реализации новых бизнес-идей на основании следующих критериев (в том числе руководствуясь критериями оценки бизнес-проекта предпринимателя):

1) степень социальной ориентированности бизнес-идей/рейтинг регионального продукта программы «Одно село – один продукт»;

2) конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной потребности – маркетинговый анализ);

3) готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации производства, наличие помещения для размещения проекта, рынка сбыта, уровень готовности проекта для запуска производства).

При этом к критерию степени социальной ориентированности бизнес-идей относятся проекты, способствующие занятости, нацеленные на повышение доходов и оказывающие иные меры социально-уязвимым слоям населения, инклюзию, экологичность, оказание услуг, выполнение работ, применение новых или усовершенствованных технологий в области социальной поддержки.

Необходимые документы

Для участия в конкурсе предприниматель вправе подать только одну заявку. Заявки принимаются в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.

Предприниматели, претендующие на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей, прикрепляют к заявке следующие сканированные копии документов в формате PDF:

1) справку о средней численности наемных работников на момент подачи заявки, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии);

2) документы, подтверждающие наличие софинансирования денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 20 % от объема предоставляемого государственного гранта, выписку из банковского счета о наличии на текущем счете предпринимателя денежных средств или документы, подтверждающие оценочную стоимость движимого и (или) недвижимого имущества, участвующего в бизнес-проекте;

3) копию документа, подтверждающего статус предпринимателя, как субъекта социального предпринимательства или субъекта малого и среднего предпринимательства, являющегося финалистом программы "Одно село – один продукт".