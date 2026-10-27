АШЫҚ БЮДЖЕТ АНОНС

Паспорт бюджетной программы 027 «Централизованная закупка и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения» Управления здравоохранения города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4369168

Паспорт бюджетной программы 051 «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4366054

Паспорт бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере жилищного фонда по вопросам жилищных отношений» КГУ «Управление жилищных отношений города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4365991