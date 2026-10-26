ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ЗАВЕРШИЛСЯ САЛЮТОМ

Праздничный концерт, посвящённый Дню Республики, вновь продолжился на площади «Астана». В концертной программе звезды отечественной эстрады и местные артисты подарили жителям и гостям города свои прекрасные песни, создав праздничное настроение.

В частности, на сцене выступили такие популярные исполнители, как Жубаныш Жексенулы, Нуржан Керменбаев, Мадина Садвакасова, Дастан Оразбеков и многие другие.

Масштабное культурное мероприятие, организованное акиматом города Шымкент, было направлено на популяризацию национальных ценностей, укрепление единства народа, а также разъяснение значимости независимости и национального праздника.

День Республики — это важный праздник, который призывает не только осмыслить прошлое, но и с ответственностью посмотреть в будущее страны, стремиться к обновлению и созиданию. В этом году данный праздник совпал с новой исторической вехой Казахстана — 35-летием Независимости. Знаменательная дата в Шымкенте отмечалась с большим размахом.

Двухдневный праздничный вечер завершился ярким салютом.