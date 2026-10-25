ТЫСЯЧА ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ УКРАСИЛА НЕБО ШЫМКЕНТА

В День Республики небо над Шымкентом наполнилось яркими красками. 25 октября в парке Shymkent City Park состоялся фестиваль воздушных змеев, объединивший семьи с детьми, жителей и гостей города. Организатором праздничного мероприятия выступил туристский информационный центр «Visit Shymkent».

Одним из самых зрелищных моментов стал одновременный запуск 1000 воздушных змеев. Для посетителей также подготовили соревнования по запуску змеев, шоу больших воздушных конструкций, детские мастер-классы и интерактивные программы.

Праздничную атмосферу дополнили концертные выступления, танцевальные номера и диджей-сеты. Для маленьких гостей работали аниматоры, проводилось шоу мыльных пузырей, а специальные зоны отдыха позволили семьям комфортно провести время на свежем воздухе.

Руководитель туристского информационного центра «Visit Shymkent» Заманбек Орынбеков отметил, что фестиваль стал не только праздничным событием, но и возможностью показать город как привлекательное место для семейного отдыха.

«Мы хотели подарить жителям и гостям Шымкента яркие эмоции и возможность провести День Республики вместе с близкими. Такие мероприятия создают особую атмосферу, объединяют людей и помогают раскрывать туристический потенциал города. Нам важно, чтобы в Шымкенте появлялось больше событий, которые привлекают семьи и гостей из других регионов», – подчеркнул Заманбек Орынбеков.

На площадке фестиваля каждый мог найти занятие по душе: дети учились запускать воздушных змеев, взрослые участвовали в активных мероприятиях и наслаждались праздничной программой. Многие приходили целыми семьями, чтобы разделить впечатления и сделать памятные фотографии.

Жительница Шымкента Виктория Дрожкина, посетившая фестиваль вместе с семьёй, поделилась своими впечатлениями.

«Мы пришли сюда всей семьёй и остались очень довольны. Детям особенно понравились воздушные змеи и шоу мыльных пузырей, а нам – сама атмосфера праздника. Приятно, что в городе организуют такие мероприятия, где можно вместе провести выходной, отдохнуть на свежем воздухе и получить яркие впечатления», – рассказала Виктория Дрожкина.

Ещё одной частью праздничной программы стало закрытие мотосезона. В нём приняли участие около 200 мотоциклистов, которые присоединились к общему празднованию Дня Республики.