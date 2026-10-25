ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ: НА 100-МЕТРОВОМ ФЛАГШТОКЕ ШЫМКЕНТА ПОДНЯЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ

В Шымкенте по случаю Дня Республики состоялась церемония поднятия Государственного флага на 100-метровом флагштоке. В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, жители, представители общественности и молодёжь.

Торжественная церемония стала выражением уважения к государственным символам и напоминанием о значении суверенитета в истории страны. Государственный флаг олицетворяет независимость Казахстана, единство народа и общую ответственность за будущее государства.

В этом году исполняется 36 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете. Принятая 25 октября 1990 года, она стала важнейшим этапом на пути к независимости и заложила основы дальнейшего становления казахстанской государственности.

Сегодня День Республики объединяет граждан вокруг общих ценностей, уважения к истории и стремления к процветанию Родины. Праздник напоминает о значимости сохранения единства и согласия, а также о личном вкладе каждого в развитие страны.