СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

Вчера площадь «Астана» в Шымкенте наполнилась особой праздничной атмосферой. Масштабное народное мероприятие, посвящённое Дню Республики, объединило жителей и гостей города, став праздником единства, радости и национального единения.

В праздничной концертной программе, приуроченной к национальному празднику, наряду с местными творческими коллективами выступили известные казахстанские артисты — Маржан Арапбаева, Кайрат Тунтеков, Әділет Жауғашар, Сырым Исабаев, Заттыбек Көпбосынұлы и Еркеш Хасен. Их выступления подарили жителям и гостям города яркие эмоции и праздничное настроение.

Главная цель мероприятия, организованного акиматом города Шымкента, — прославление государственного суверенитета и независимости страны, укрепление национального единства и популяризация патриотических ценностей.

День Республики — важный праздник, который даёт возможность осмыслить исторический путь нашего народа и глубже понять значение независимости.

Праздничное мероприятие в Шымкенте подчеркнуло историческую значимость этого дня и его особый дух, ещё раз напомнив о ценности нашей государственности.

Праздничная программа продолжится и сегодня на площади «Астана» и завершится ярким фейерверком.