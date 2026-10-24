СЕМЬ СЕМЕЙ ВСТРЕТЯТ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ В НОВЫХ КВАРТИРАХ

В преддверии Дня Республики ещё семь семей из района «Зелёная балка» в Шымкенте получили ключи от новых квартир. Жители ранее проживали в ветхом доме по улице Нурлыбаева, 22. Переселение состоялось в рамках программы реновации, направленной на обновление жилого фонда и улучшение условий жизни горожан.

В церемонии вручения ключей принял участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он поздравил новосёлов с важным событием и пожелал им благополучия, семейного тепла и уюта в новых домах.

С начала реализации Концепции модернизации района «Зелёная балка» новое жильё получили уже 135 семей. Квартиры предоставлялись в жилых комплексах микрорайонов «Shymkent City» и «Тұран». Все они были сданы с чистовой отделкой и готовы к заселению. При распределении жилья учитывались площадь и количество комнат в прежних квартирах.

Советник председателя СПК Жасулан Серикбаев отметил, что переселение жителей стало важной частью комплексного обновления района.

«Главная задача реновации – не просто обновить старые здания, а создать для жителей более комфортные и безопасные условия проживания. Поэтому при переселении учитываются параметры прежнего жилья, чтобы семьи могли получить подходящие квартиры. Мы последовательно продолжаем эту работу, чтобы как можно больше горожан смогли улучшить свои жилищные условия», – подчеркнул Жасулан Серикбаев.

Для новосёлов получение ключей стало долгожданным событием. Ырысгул Саидовна, прожившая в доме по улице Нурлыбаева 37 лет, получила трёхкомнатную квартиру. По её словам, семья ждала переселения около двух лет.

«Я прожила в этом доме 37 лет, и за это время он стал для меня привычным местом. Но, конечно, мы понимали, что жильё нуждается в обновлении. Мы ждали этого момента около двух лет, и теперь у нас появилась возможность начать новую главу жизни в более комфортных условиях. Особенно радостно, что получили трёхкомнатную квартиру. Это большое событие для нашей семьи», – поделилась Ырысгул Саидовна.

Отметим, что Концепция модернизации «Зелёной балки» предусматривает не только поэтапное обновление жилого фонда, но и развитие инженерной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и создание более комфортной городской среды.

Переселение очередных семи семей стало ещё одним шагом в реализации этой программы. Благодаря обновлению жилья горожане получают возможность встретить День Республики в новых квартирах .