ШЫМКЕНТ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

В рамках Казахстанского глобального инвестиционного круглого стола KGIR-2026 аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков провёл переговоры с представителями международных компаний и Европейского банка реконструкции и развития. Основное внимание было уделено перспективным инвестиционным проектам, открытию новых производств и развитию городской инфраструктуры.

Встречи прошли с представителями пакистанских компаний FlyCom LLC, AeroNext Global и Forza Roma Group, израильской Go Carmel Ltd., норвежской Jotun и непальской CG Group.

Среди обсуждаемых направлений были развитие агропромышленного комплекса и торговых связей с пакистанскими партнёрами, строительство объектов солнечной энергетики с участием Go Carmel Ltd., а также создание производства лакокрасочных материалов совместно с Jotun.

С руководством CG Group были рассмотрены возможности организации выпуска пищевой продукции в Шымкенте с перспективой выхода на рынки Казахстана и Центральной Азии.

На встрече с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озханом обсуждены вопросы сотрудничества в коммунальной сфере.

В ходе переговоров зарубежным партнёрам представлены возможности Шымкента для размещения новых предприятий, потенциал специальных экономических и индустриальных зон, а также преимущества транспортно-логистической инфраструктуры.

Аким города подчеркнул готовность оказать необходимое содействие зарубежным компаниям на всех этапах проработки и сопровождения инвестиционных проектов. По итогам встреч стороны обозначили перспективные направления дальнейшего взаимодействия.

Привлечение иностранных инвестиций и расширение промышленной кооперации призваны придать дополнительный импульс экономическому развитию Шымкента, способствовать созданию новых рабочих мест и расширению производственных возможностей города.