В ШЫМКЕНТЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ

В преддверии Дня Республики в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвящённое национальному празднику Казахстана. В праздничном вечере приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, представители государственных органов, общественных организаций и трудовых коллективов.

Глава мегаполиса поздравил присутствующих с Днём Республики и вручил государственные награды от имени Президента Республики Казахстан гражданам, отличившимся в профессиональной деятельности и внесшим значительный вклад в развитие страны.

В своём выступлении аким города подчеркнул историческую значимость праздника. Принятие 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете стало важной вехой в становлении казахстанской государственности и определило дальнейший путь страны к Независимости.

«В этом году праздник совпадает с новым историческим рубежом Казахстана — 35-й годовщиной Независимости. Сохранение и укрепление её основ является общим долгом каждого из нас», — сказал Габит Сыздыкбеков.

Он также отметил, что в стране продолжается политическая и общественная модернизация на основе новой Конституции, принятой по итогам общенационального референдума. Основной закон стал фундаментом совершенствования системы государственного управления, укрепления справедливости и верховенства закона.

Говоря о развитии Шымкента, аким города подчеркнул значение вклада горожан в достижения мегаполиса. Сегодня город наращивает экономический потенциал, привлекает инвестиции, совершенствует инфраструктуру и расширяет возможности в сферах образования, культуры и спорта. Эти направления имеют большое значение для повышения качества жизни населения и создания новых перспектив для дальнейшего роста.

Торжественное мероприятие продолжилось музыкально-театрализованной постановкой «Бүгінгі Қазақстан» и завершилось праздничной концертной программой.