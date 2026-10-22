ШЫМКЕНТ ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА KGIR 2026

Сегодня Шымкент впервые принял IX Kazakhstan Global Investment Roundtable (Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям). На площадке форума собрались более 500 инвесторов и представителей бизнеса из свыше 40 стран для обсуждения перспектив международного сотрудничества и новых инвестиционных проектов.

Открывая пленарную сессию на тему «От стабильности к росту: новый инвестиционный цикл Казахстана», Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов рассказал об инвестиционных возможностях страны, развивающихся по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В продолжение пленарной сессии аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков представил экономический и промышленный потенциал города, обозначив перспективы дальнейшего развития и привлечения инвестиций.

По его словам, за последние пять лет валовой региональный продукт Шымкента вырос на треть и достиг 13 млрд долларов США, а инвестиции в основной капитал удвоились, составив 7 млрд долларов. Сегодня в городе работают 133 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а также около 2 тыс. компаний с иностранным участием и совместных предприятий.

На сегодняшний день уже реализовано 20 проектов с иностранным капиталом на общую сумму 1,5 млрд долларов США. Ещё 21 проект стоимостью 7,5 млрд долларов находится на стадии реализации. Среди крупных международных компаний, работающих в городе, — CNPC, Coca-Cola, Polpharma, Alarko Holding, YDA Group, Fabe Agro и Wang-Sheng Ceramics.

Вместе с тем, для привлечения новых инвесторов планируется расширить четыре действующие промышленные площадки и создать металлургическую промышленную зону. С учётом расширения специальной экономической зоны общая площадь площадок для размещения новых производств превысит 1 700 гектаров.

Глава мегаполиса также отметил важную роль нового терминала международного аэропорта Шымкента в развитии транспортно-логистического потенциала города. Воздушная гавань рассчитана на обслуживание до 12 млн пассажиров в год.

Строительство второй взлётно-посадочной полосы в перспективе расширит возможности грузовых и транзитных перевозок. За последние два года количество международных авианаправлений увеличилось с 10 до 22, а объём грузоперевозок вырос на 176%.

Отметим, на полях KGIR-2026 было подписано 22 документа на сумму $4,8 млрд. Одним из значимых итогов KGIR 2026 стало подписание меморандумов между акиматом города Шымкент и компаниями KÖKSAN, а также Dentafill Kazakhstan на общую сумму планируемых инвестиций 82,8 млн долларов США.

Проект KÖKSAN предусматривает строительство завода по производству ПЭТ-упаковки и преформ. Dentafill Kazakhstan планирует расширить производство лекарственных препаратов и фармацевтической продукции. Оба проекта будут способствовать развитию отечественного производства и созданию новых рабочих мест.

Кроме того, Габит Сыздыкбеков провёл ряд двусторонних встреч с представителями международных компаний и инвесторами. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и запуск новых проектов.

Стоит подчеркнуть, проведение KGIR 2026 в Шымкенте открывает дополнительные возможности для укрепления международных деловых связей, привлечения инвестиций и дальнейшего развития экономики города.