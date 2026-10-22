АНОНС БЮДЖЕТ

Паспорт бюджетной программы 015 «Изъятие земельных участков для государственных нужд, в том числе путем выкупа, и отчуждение недвижимого имущества в связи с этим» коммунального государственного учреждения «Управление земельных отношений города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4369657&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 015 «Организация работ по зонированию земель» Управления земельных отношений города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4369514&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения» Управления здравоохранения города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4369281&budgetState=PROJECT