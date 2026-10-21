СДЕЛАНО В МЕГАПОЛИСЕ: В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛАСЬ МАСШТАБНАЯ ВЫСТАВКА МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ

В Выставочном центре «Көрме» стартовала традиционная городская выставка «Шымкент өнімдері – 2026». Мероприятие, организованное акиматом Шымкент, объединило свыше 70 отечественных предприятий легкой, фармацевтической, машиностроительной, мебельной, химической и пищевой промышленности, а также агропромышленного комплекса и строительной индустрии.

Свои достижения и ассортимент представили такие известные бренды мегаполиса, как ТОО «Рахат-Шымкент», ТОО «Завод безалкогольных напитков «ВИЗиТ», ТОО «Бал Текстиль», ТОО «Шымкент-Кашемир», ТОО «КазИталКожа», ТОО «MegaSMARTB2B» и ECOPHARM Family Group.

Экспозиция нацелена на популяризацию шымкентской продукции, расширение рынков сбыта и поиск новых партнеров. Выставка подталкивает бизнес к модернизации, расширению ассортимента и активному импортозамещению. Чтобы установить прямые деловые контакты, организаторы пригласили представителей дистрибуции, строительного сектора, сферы HoReCa (гостиницы и рестораны), а также профильных ведомств.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента Ермек ТУРМАНОВ рассказал, что выставка местных товаропроизводителей «Шымкент өнімдері – 2026» начала свою работу сегодня — 21 октября.

«В Выставочном центре свои товары представляют более 70 местных предприятий из самых разных отраслей экономики: от производства готовых металлических и пластмассовых изделий, резиновых товаров и строительных материалов до пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. Главная цель этого мероприятия — продемонстрировать отечественную продукцию горожанам и гостям мегаполиса, а также популяризировать достижения наших предпринимателей.

Сегодня в Шымкенте зарегистрировано более 900 крупных, средних и малых предприятий, среди которых 20 крупных и 40 средних компаний. С каждым годом объемы производства у нас растут, увеличивается и экспортный потенциал — порядка 70 дистрибьюторских и производственных предприятий уже выходят на зарубежные рынки. Большинство из них успешно работают в индустриальных и специальных экономических зонах города. В этом году мы планируем запустить порядка 30 новых производственных объектов, 12 из которых уже введены в эксплуатацию и осуществляют стабильную деятельность», — подчеркнул Ермек Турманов.

Выставка продолжит свою работу до 23 октября.