УЧЕНИКИ NIS РАЗРАБОТАЛИ ИНКЛЮЗИВНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ДОМБЫРЕ

Ученицы 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Шымкента Інкәр Шаяхмет и Зарина Бектулла разработали инновационную систему Dombra Sense для обучения игре на домбыре. Проект, основанный на современных технологиях, предназначен как для начинающих музыкантов, так и для людей с нарушениями зрения и слуха.

Система Dombra Sense состоит из нескольких устройств, облегчающих процесс обучения игре на домбыре. Светодиодные индикаторы показывают, на какую струну и какой лад необходимо нажать, а специальный вибрационный браслет помогает определить направление движения руки. Устройство, установленное на корпусе домбры, позволяет ощущать ритм с помощью вибрации. Для людей с нарушениями зрения также предусмотрены специальные обозначения шрифтом Брайля.

Возможности системы дополняет мобильное приложение. С его помощью пользователи могут выбирать уроки, регулировать темп обучения в соответствии со своими потребностями и добавлять новые музыкальные произведения. Кроме того, помощник на основе искусственного интеллекта преобразует музыкальные материалы в текстовом, нотном, графическом и аудиоформатах в интерактивные уроки.

Все эти возможности направлены на то, чтобы упростить самостоятельное освоение игры на домбыре и сделать обучение доступным для людей с особыми образовательными потребностями. Проект школьниц, объединивший национальное музыкальное наследие и современные технологии, открывает новые возможности для развития инклюзивного образования.