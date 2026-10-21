МАУЛЕН АШИМБАЕВ: В ОСНОВЕ РЕФОРМ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА – ЧЕЛОВЕК И ЕГО ИНТЕРЕСЫ

В Шымкенте состоялась презентация книги о модернизационной повестке Президента страны Касым-Жомарта Токаева «Логика реформ: Семь глав казахстанской истории будущего». В ходе мероприятия автор издания - государственный и общественности деятель Маулен Ашимбаев вместе с представителями научной и творческой интеллигенции, экспертами и общественниками региона обсудили основные направления политических, экономических и социальных преобразований, реализуемых в стране по инициативе Главы государства. Также в рамках поездки Маулен Ашимбаев провел встречу с представителями местной федерации бочча и молодежью региона.

Презентация книги прошла в Южно-Казахстанском исследовательском университете имени М.Ауэзова. В ходе встречи автор поделился своим видением исторического значения и влияния на будущее страны реформ, реализуемых по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В книге рассматриваются вопросы модернизации государственного управления, политических и экономических преобразований, регионального развития, национальной идентичности и позиционирования Казахстана на международной арене.

Маулен Ашимбаев в своем выступлении остановился на ряде ключевых аспектах, раскрывающих суть президентских реформ.

«Основной смысл идеи Справедливого Казахстана заключается в коренном переходе от принципа «государство для государства» к принципу «государство для человека». В центре новой парадигмы развития страны находятся человек и его интересы. Это также четко отражено в новой Конституции», – отметил Маулен Ашимбаев.

Автор книги также подчеркнул, что ценности, закрепленные в Конституции, отражают долгосрочные цели развития нашей страны.

Наряду с этим участники обсудили вопросы укрепления технологического потенциала страны и эффективного использования новых возможностей цифрового развития. По словам Маулена Ашимбаева, глобальные изменения открывают перед Казахстаном новые перспективы. В этих условиях важно не оставаться в стороне от происходящих в мире процессов, а становиться их активным участником.

В рамках поездки в Шымкент Маулен Ашимбаев также посетил спортивный комплекс «Металлург», где встретился со спортсменами региональной сборной по бочча. Он ознакомился с тренировочным процессом и обсудил вопросы продвижения культуры инклюзии с боччистами, родителями детей с инвалидностью и тренерским составом.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев отметил достижения шымкентских спортсменов, подчеркнув, что за последние два года число занимающихся бочча в городе значительно увеличилось. Представители региональной команды активно участвуют в республиканских соревнованиях и занимают призовые места. Также было отмечено, что строительство Инклюзивного спортивного центра в Шымкенте позволит создать дополнительные условия для регулярных тренировок и подготовки к соревнованиям.

«Уверен, что среди вас есть будущие члены национальной сборной и победители международных соревнований. Мы продолжим оказывать вам поддержку. Вместе с вашими тренерами будем работать над созданием условий для того, чтобы вы могли достойно представлять страну на международной арене», – сказал Маулен Ашимбаев.

Завершающим мероприятием поездки стала встреча Маулена Ашимбаева с молодежью Шымкента в Доме дружбы. В формате открытого диалога участники обсудили возможности, открывающиеся перед молодым поколением в рамках реализуемых по инициативе Главы государства реформ, участие молодежи в происходящих в стране преобразованиях и ее ответственность перед обществом.

Особое внимание было уделено роли молодежи на новом этапе развития Казахстана. В частности, отмечена важность освоения молодыми людьми новых технологий, реализации собственного потенциала и внесения практического вклада в развитие страны в условиях стремительной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены вопросы укрепления аналитического потенциала молодежи региона. Участники встречи выразили заинтересованность в развитии образовательных и общественных проектов экосистемы Taldau в Шымкенте.