В ЧЕСТЬ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ — ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ

В преддверии празднования Дня Республики в городе Шымкент проходят республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартовали 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложен широкий выбор товаров по сниженным ценам. Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с акиматом Шымкента. Главная цель акций заключается в том, чтобы сделать товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и расширить возможности реализации продукции отечественных производителей.

В торговых центрах «Фиркан City» и «Mega Planet» для посетителей подготовили музыкальную программу. Звуки домбры и баяна наполнили торговые галереи национальными мелодиями. Звучали казахские народные композиции и известные произведения отечественных исполнителей. Среди них – «Сағынғанда бір келерсің», а также песни Шәмші Қалдаяқова, в том числе «Сыр бойын шарладым». Музыкальная программа напомнила зрителям о богатстве казахской культуры и значении национального наследия.

Сотрудник Центра обычаев, обрядов и национальных традиций Балкашев Бакберды отметил, что подобные мероприятия помогают сохранять культурные ценности и передавать их молодому поколению.

«Национальные песни и традиции – это важная часть нашей истории и духовного наследия. Такие концерты дают возможность людям разных поколений прикоснуться к родной культуре, вспомнить любимые произведения и почувствовать единство народа. Особенно важно, чтобы молодёжь знала и ценила свои традиции», – подчеркнул Балкашев Бакберды.

Праздничную атмосферу оценили и посетители торгового центра. По словам зрителя Данияла Еркебая, концерт стал хорошей возможностью провести время с пользой и отметить значимый для страны праздник.

«Мне понравилось, что на концерте исполняли знакомые казахские песни. Такая музыка вызывает тёплые чувства и напоминает о наших корнях. Здорово, что День Республики отмечают через культуру и творчество, объединяя людей», – поделился Даниял Еркебай.

Праздничная атмосфера стала приятным дополнением к покупкам. Скидки на отдельные товары достигают 50 процентов. В торговых рядах представлены мужская и женская одежда, обувь, сувениры, посуда и различные изделия для дома. Здесь можно подобрать обновки для всей семьи, присмотреть подарки близким или приобрести необходимые в хозяйстве вещи. Покупателям также предлагают продукты питания, в том числе молочную и мясную продукцию, бытовую химию и товары для дома. На отдельные позиции цены также снижены до 50 процентов.

В преддверии Дня Республики такие предложения особенно актуальны для семей, которые готовятся встречать гостей и накрывать праздничный дастархан. Шымкентцы отмечают, что впереди большой праздник, за щедрыми дастарханами будут собираться с родными и встречать гостей. Поэтому скидки очень кстати.

«Еще и на концерт попали, послушали национальную музыку. Настроение сразу праздничное!» — отмечают покупатели.

Для предпринимателей участие в акции стало возможностью привлечь внимание к своему товару и предложить его посетителям по специальным ценам.

«Мы с удовольствием присоединились к акции ко Дню Республики. Подготовили специальные предложения на разные товары. Хочется, чтобы каждый смог найти что-то для себя или выбрать подарок близким», — говорят продавцы.

По информации городского акимата, в двух республиканских акциях участвуют 26 торговых объектов Шымкента. Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.