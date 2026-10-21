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В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТОРГОВЫЕ АКЦИИ «REPUBLIC DAY» И «BEREKE FEST»

В Шымкенте в честь Дня Республики стартовали республиканские торговые акции «Republic Day» и «Bereke Fest». Кампания продлится с 17 по 27 октября.

В рамках акций жители смогут приобрести продукты питания и другие товары по выгодным ценам. Основной этап праздничных предложений запланирован на период с 21 по 27 октября.

Республиканская кампания организована Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами.

Цель акций – повышение доступности необходимых населению товаров, поддержка потребительского спроса и стимулирование развития внутренней торговли. Кроме того, особое внимание уделяется продвижению продукции отечественных производителей.

В Шымкенте в акции «Republic Day» примут участие 16 торговых объектов, а в акции «Bereke Fest» – четыре торговые сети.

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ «REPUBLIC DAY»:

«Mega Planet» – проспект Тауке хана, 13.

«Hyper House» – улица Мухаммеда Дулати, 200А.

«Shymkent Plaza» – площадь Аль-Фараби, 3/1.

«Наурыз парк» – проспект Байдибек би, 25.

«Фиркан Сити» – проспект Тауке хана, 330.

«Diamond Plaza» – проспект Н. Назарбаева, 177Б.

«Shymkent City Mall» – проспект Байдибек би, 362/7.

«Royal Plaza» – проспект Д. Кунаева, 122.

«Нұрсәт Сити» – микрорайон Нурсат, 121А.

«DUR PLAZA» – проспект Байдибек би, 70.

«Dala Mall» – Алматинское шоссе, 13А.

«Береке» – проспект Тауке хана, 18.

Гипермаркет «Эврика» – проспект Тауке хана, 334.

«Аль-Фараби» – Темирлановское шоссе, 19.

«Арман Сити» – улица Байтурсынова, 20В.

«Технодом» – проспект Тауке хана, 13.

ТОРГОВЫЕ СЕТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ «BEREKE FEST»:

Торговая сеть «GraMad»:

улица Жибек жолы, 58;

улица Б. Момышулы, 6;

улица Г. Иляева, 10;

улица К. Толеметова, 69/42;

улица А. Аскарова, 34.

Торговая сеть «Баян Сұлу»:

Темирлановское шоссе, 9.

Торговая сеть «F-mart»:

улица Ж. Адирбекова, 39;

проспект Тауке хана, 330.

Торговая сеть «Turan»:

улица Г. Иляева, 86;

улица Ж. Алдиярова, 38/3.