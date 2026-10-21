В КАЗАХСТАНЕ СТАРТОВАЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ТОРГОВЫЕ АКЦИИ «REPUBLIC DAY» И «BEREKE FEST»
В Шымкенте в честь Дня Республики стартовали республиканские торговые акции «Republic Day» и «Bereke Fest». Кампания продлится с 17 по 27 октября.
В рамках акций жители смогут приобрести продукты питания и другие товары по выгодным ценам. Основной этап праздничных предложений запланирован на период с 21 по 27 октября.
Республиканская кампания организована Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами.
Цель акций – повышение доступности необходимых населению товаров, поддержка потребительского спроса и стимулирование развития внутренней торговли. Кроме того, особое внимание уделяется продвижению продукции отечественных производителей.
В Шымкенте в акции «Republic Day» примут участие 16 торговых объектов, а в акции «Bereke Fest» – четыре торговые сети.
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ «REPUBLIC DAY»:
«Mega Planet» – проспект Тауке хана, 13.
«Hyper House» – улица Мухаммеда Дулати, 200А.
«Shymkent Plaza» – площадь Аль-Фараби, 3/1.
«Наурыз парк» – проспект Байдибек би, 25.
«Фиркан Сити» – проспект Тауке хана, 330.
«Diamond Plaza» – проспект Н. Назарбаева, 177Б.
«Shymkent City Mall» – проспект Байдибек би, 362/7.
«Royal Plaza» – проспект Д. Кунаева, 122.
«Нұрсәт Сити» – микрорайон Нурсат, 121А.
«DUR PLAZA» – проспект Байдибек би, 70.
«Dala Mall» – Алматинское шоссе, 13А.
«Береке» – проспект Тауке хана, 18.
Гипермаркет «Эврика» – проспект Тауке хана, 334.
«Аль-Фараби» – Темирлановское шоссе, 19.
«Арман Сити» – улица Байтурсынова, 20В.
«Технодом» – проспект Тауке хана, 13.
ТОРГОВЫЕ СЕТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ «BEREKE FEST»:
Торговая сеть «GraMad»:
улица Жибек жолы, 58;
улица Б. Момышулы, 6;
улица Г. Иляева, 10;
улица К. Толеметова, 69/42;
улица А. Аскарова, 34.
Торговая сеть «Баян Сұлу»:
Темирлановское шоссе, 9.
Торговая сеть «F-mart»:
улица Ж. Адирбекова, 39;
проспект Тауке хана, 330.
Торговая сеть «Turan»:
улица Г. Иляева, 86;
улица Ж. Алдиярова, 38/3.