ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ХАКАТОН DECENTRATHON 6.0

30–31 октября 2026 года Шымкент присоединится к масштабному хакатону Decentrathon 6.0, который одновременно пройдет в 19 городах Казахстана. Мероприятие объединит разработчиков, студентов, молодых специалистов и технологические команды, предоставив им возможность создавать решения актуальных задач с использованием современных технологий и искусственного интеллекта.

Организаторами хакатона Decentrathon 6.0 выступают Astana Hub и Blockchain & AI Technology Center (BAITC) при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. В Шымкенте мероприятие пройдет на площадке Shymkent Hub при поддержке Управления цифровизации.

Одним из важных направлений инициативы является развитие региональной IT-экосистемы и создание условий для получения новых возможностей специалистами независимо от места их проживания. На сегодняшний день 39% победителей Decentrathon представляют регионы Казахстана. Это подчеркивает важность раскрытия потенциала специалистов во всех регионах страны.

Хакатон шестого сезона продлится 48 часов. Участникам в Шымкенте необходимо прибыть на площадку 30 октября и представить готовые решения до 23:59 31 октября.

При поддержке акимата города Шымкента для дополнительного стимулирования участников предусмотрен приз в размере 1,5 миллиона тенге для команды, занявшей первое место.

Участие в хакатоне бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте decentrathon.ai до 29 октября.

Дата проведения: 30–31 октября 2026 года.

Место проведения: Shymkent Hub, микрорайон Терискей, 66/2.

К участию приглашаются разработчики, программисты, дизайнеры, аналитики, студенты, молодые специалисты и технологические команды. Возрастных ограничений нет.