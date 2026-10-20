РАССМОТРЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Под председательством заместителя акима города Шымкента Армана Сабитова состоялось заседание коллегии по итогам работы сферы здравоохранения за 9 месяцев 2026 года.

В ходе заседания были рассмотрены результаты работы управления здравоохранения за отчетный период, вопросы оказания медицинских услуг и контроля за оборотом лекарственных средств, санитарно-эпидемиологическая обстановка и иммунопрофилактика, а также итоги деятельности Фонда социального медицинского страхования.

В мероприятии приняли участие руководители государственных и частных медицинских организаций, представители департаментов санитарно-эпидемиологического контроля, а также медицинского и фармацевтического контроля, и специалисты управления здравоохранения.

По информации руководителя управления здравоохранения Кайрата Калыбекова, средняя продолжительность жизни населения составила 77,2 года, что выше республиканского показателя. Снизились показатели смертности от заболеваний системы кровообращения, злокачественных новообразований и несчастных случаев.

За отчетный период в городской многопрофильной больнице с онкологическим центром впервые двум пациентам провели сложные лапароскопические операции, а также выполнили трансплантацию костного мозга. При лечении опухоли почки впервые был применен метод криоабляции, благодаря которому 8 пациентам оказали малоинвазивную медицинскую помощь. Общее количество трансплантаций почки в городской клинической больнице № 1 достигло 256.

Кроме того, охват антиретровирусной терапией людей, живущих с ВИЧ, составил 93%. В городе открылись 4 центра коронарных вмешательств и 14 профильных центров компетенций. В рамках проекта «Социальный кошелек» исполнено 81,7% лекарственных рецептов.

По итогам заседания коллегии были обсуждены актуальные вопросы отрасли и определены задачи, направленные на повышение качества и доступности медицинских услуг.