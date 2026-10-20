АНОНС БЮДЖЕТ

Паспорт бюджетной программы 003 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» коммунального государственного учреждения «Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4370352&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела» коммунального государственного учреждения «Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4370341&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 015 «Изъятие земельных участков для государственных нужд, в том числе путем выкупа, и отчуждение недвижимого имущества в связи с этим» КГУ «Управление земельных отношений города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4370271&budgetState=PROJECT