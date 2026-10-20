В ШЫМКЕНТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТМЕТИЛИ СПОРТИВНЫМ ТУРНИРОМ

Турнир объединил ветеранов пяти районов города. В этот день на площадках было немало азарта, волнения и искренних улыбок. Кто-то сосредоточенно следил за игрой, кто-то поддерживал товарищей, а кто-то радовался самой возможности вновь встретиться со старыми знакомыми. За спортивным соперничеством стояло главное — желание оставаться активными, не замыкаться в домашних заботах и продолжать жить насыщенной жизнью. В Шымкенте такой турнир проводится уже в восьмой раз.

На открытии турнира с приветственным словом выступил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. Он отметил работу городского совета ветеранов и подчеркнул, что старшее поколение заслуживает особого уважения. Эти люди внесли большой вклад в развитие страны и города, воспитали детей и внуков, накопили опыт, который невозможно заменить учебниками. Сегодня они продолжают оставаться активными участниками общественной жизни и своим примером показывают молодёжи, как важно беречь здоровье, поддерживать друг друга и не терять интереса к происходящему вокруг. Сарсен Абаевич пожелал ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, душевного тепла и новых поводов для радости. Он также отметил важность дальнейшего развития спорта в Шымкенте, чтобы у жителей разных поколений было больше возможностей заниматься физической культурой, находить занятия по интересам и вести активный образ жизни.

В соревнованиях принимают участие 60 человек. Программа включает пять видов спорта: бильярд, настольный теннис, шахматы, дойбы (казахское название шашек, настольной логической игры для двух игроков) и волейбол. Каждый участник сначала прошёл отбор в своём районе, а затем лучшие из них встретились сегодня в городском финале. Для проведения состязаний подготовили отдельные спортивные залы. Победителям вручат им медали, кубки и грамоты.

Но, как подчёркивают организаторы, смысл турнира гораздо шире, чем борьба за призовые места. «Наша цель — пропагандировать среди ветеранов регулярные занятия спортом, повышать их активность и укреплять здоровье. Самое главное здесь не результаты соревнований, а интерес к спорту. Нам хочется, чтобы люди старшего поколения больше двигались, чаще встречались и продолжали участвовать в жизни города», — отметил председатель городского совета ветеранов Кенжехан Толебаев.