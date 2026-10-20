ОТМЕЧЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК СПАСАТЕЛЕЙ

19 октября в Казахстане отмечается День спасателя. В честь профессионального праздника во дворце «Туркестан» в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие.

В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям, ветераны и сотрудники органов гражданской защиты, члены их семей, а также представители государственных органов.

Перед началом торжественной церемонии была организована выставка специальной спасательной техники и современного оборудования. Аким города ознакомился с представленными образцами и оценил их возможности в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Поздравляя спасателей с профессиональным праздником, глава города выразил им благодарность за мужество, самоотверженность и преданность служебному долгу. Он отметил, что профессия спасателя требует высокой ответственности, профессионализма и готовности приходить на помощь людям даже в самых сложных ситуациях. Ряду сотрудников были вручены благодарственные письма акима города.

Кроме того, начальник городского Департамента по чрезвычайным ситуациям Тлеуберди Мадиев передал поздравления министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Ветераны и сотрудники органов гражданской защиты, а также специалисты управлений строительства, экономики и бюджетного планирования были награждены медалями и благодарственными письмами.

Также нескольким сотрудникам были присвоены очередные специальные звания. Завершилось торжественное мероприятие праздничной концертной программой.

Стоит отметить, что в связи с расширением территории города особое значение приобретает развитие инфраструктуры служб по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время в Шымкенте строятся новые пожарные депо, а также открываются современные многофункциональные сервисные центры, объединяющие службы по чрезвычайным ситуациям, скорую медицинскую помощь и подразделения полиции.

Кроме того, продолжается обновление парка специальной техники. Эта работа будет продолжена в целях повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности жителей города.