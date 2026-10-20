ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

ГУ «Қуатжылуорталық-3» сообщает, что в связи с началом отопительного сезона 2026–2027 годов с 20 октября начнётся заполнение водой магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Подача тепла потребителям будет осуществляться поэтапно, с полным подключением к 25 октября.

Подключение котельных РК-3, К-54, К-24, К-19, ПМК-49, а также котельных 40 общеобразовательных школ начнётся 20 октября и завершится 25 октября.

В первую очередь отопление будет подключено в детских садах, школах и больницах, затем в многоквартирных жилых домах, а на третьем этапе тепло поступит на объекты других юридических лиц.

В период подачи тепла просим жителей проявлять бдительность, чтобы предотвратить возможные порывы труб в подвальных помещениях и внутри квартир. При обнаружении повреждений необходимо своевременно сообщить об этом в ГУ «Қуатжылуорталық-3».

ГУ «Қуатжылуорталық-3» не несёт ответственности за порывы во внутридомовых системах отопления и повреждение имущества в квартирах.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по следующим телефонам:

8 (771) 882-62-55, 56-50-27, 44-81-89, 44-82-37.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.