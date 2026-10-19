В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЁЛ XIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОРЕВНОВАНИЕ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ ROBOPARK LIGA

В городе Шымкент завершились XIII республиканские соревнования по робототехнике ROBOPARK LIGA. В конкурсе приняли участие около 60 команд из разных регионов страны, которые соревновались в трёх категориях.

Цель соревнований — развитие технического мышления, творческих способностей и инженерных навыков школьников, а также повышение их интереса к робототехнике.

Участники состязались в категориях «Сумо», «Собери робота» и «Кегельринг», демонстрируя навыки управления и сборки роботов, а также выполнения поставленных задач.

По итогам соревнований в категории «Сумо» первое место заняла команда Alem Line, второе — Robo Kent, третье — RoboTaraz. В категории «Собери робота» победу одержала команда Robostars, второе и третье места заняли команды RoboKids и RoboKids 1 соответственно. В категории «Кегельринг» первое место завоевала команда Auzhan KTL, второе — RP Nursat, третье — RoboChampions.

Победителям и призёрам вручили специальные призы.

Организационную поддержку мероприятию оказали Управление цифровизации города Шымкента, школа «Камбар батыр» и Shymkent Hub. Кроме того, в качестве специальных гостей в соревнованиях приняли участие представители компании «Азия Сервис».

Подобные соревнования способствуют повышению технологической грамотности подрастающего поколения, реализации инновационных идей на практике и подготовке будущих инженеров.