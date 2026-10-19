АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ: ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Под председательством акима города Габита Сыздыкбекова состоялось аппаратное совещание, на котором рассмотрели вопросы качества и доступности государственных услуг, состояния фармацевтической деятельности, развития электрических сетей и подготовки города к зимнему периоду.

По словам руководителя филиала НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» по городу Шымкенту Айнур Тобаевой, через государственную корпорацию оказывается 91,8% государственных услуг, предусмотренных государственным реестром.

С начала года через центры обслуживания населения оформлено более 679 тыс. услуг, ещё свыше 347 тыс. получено через секторы самообслуживания. В городе запущен новый формат обслуживания — «Цифровой офис населения AI», где граждане могут самостоятельно получать услуги через терминалы и планшеты либо обращаться за помощью к специалистам.

Продолжается цифровизация услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. Также за 9 месяцев текущего года в сфере социального обеспечения оказано 91,3 тыс. государственных услуг. Значительная часть из них назначается в проактивном формате, без личного обращения граждан.

Как сообщила руководитель Департамента Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айгуль Садыкова, в городе функционируют 868 объектов фармацевтической деятельности, в том числе 650 аптек.

За 9 месяцев 2026 года по результатам проверок выявлено 73 нарушения, по 34 проверкам выданы предписания об их устранении. Возбуждено 53 административных дела, сумма взысканных штрафов превысила 15,7 млн тенге.

Среди распространённых нарушений — незаконная фармацевтическая деятельность, отпуск лекарств без рецепта, а также хранение и реализация незарегистрированных препаратов. Особое внимание уделяется пресечению незаконной продажи лекарств, предназначенных для бесплатного обеспечения населения.

Для контроля за оборотом препаратов применяется система маркировки ISMET.KZ. Мобильное приложение «NAQTY ONYM» позволяет проверить информацию о лекарстве и его предельную цену, а при выявлении нарушений направить жалобу через систему «Е-өтініш».

Исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и инфраструктурного развития Ерасыл Серик доложил, что в целях развития электросетей и повышения надёжности электроснабжения жилых массивов и промышленных объектов в этом году реализуются восемь проектов.

Продолжается строительство сетей в жилых массивах Сайрам, Сәуле и Қайнарбұлақ, а также подключение промышленных объектов. Ожидается, что эти работы улучшат электроснабжение около 24 тыс. жителей.

Кроме того, инвестиционная программа ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» предусматривает модернизацию городских электросетей. Работы включают обновление подстанций, кабельных и воздушных линий, а также установку 2 350 приборов автоматизированного учёта электроэнергии.

Вместе с тем планируется реализовать ещё один проект в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». По итогам года ожидается снижение уровня износа электрических сетей до 56,2%.

Руководитель управления развития комфортной городской среды Абылхаир Онгар сообщил, что в зимний период планируется задействовать 617 единиц спецтехники и около 3 тыс. работников. Они будут отвечать за очистку 474 магистральных и 3 632 внутриквартальных улиц.

Для борьбы с гололёдом подготовлено 32,1 тыс. м³ песка и 24,9 тыс. тонн соли. Дополнительно планируется приобрести 14,8 тыс. м³ песка и 7 тыс. тонн соли. Во всех пяти районах определены основные направления уборки снега, подготовлены запасы противогололёдных материалов. Для своевременного вывоза снега также определены специальные площадки и ведётся подготовка свободных земельных участков.

Подводя итоги совещания, аким города поручил ответственным руководителям усилить контроль за качеством государственных услуг, соблюдением требований в сфере фармацевтики, своевременной реализацией проектов по развитию электросетей и подготовкой города к зимнему периоду.