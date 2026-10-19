АНОНС БЮДЖЕТ

Паспорт бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371618&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 007 «Поддержка театрального и музыкального искусства» коммунального государственного учреждения «Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371563&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 008 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» коммунального государственного учреждения «Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкента» опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке:https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371518&budgetState=PROJECT