30 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЁ С ПРАВОМ ВЫКУПА В ШЫМКЕНТЕ

В Шымкенте продолжается предоставление арендного жилья с правом выкупа гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Очередным этапом стала церемония вручения ключей 30 семьям, в которой принял участие аким города Габит Сыздыкбеков.

Квартиры расположены в многоэтажных домах в микрорайоне Асар-2 и предоставлены по программе арендного жилья с правом выкупа. Среди получателей жилья лица с инвалидностью групп, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также дети-сироты и неполные семьи.

Отметим, жилые дома построены в соответствии с действующими строительными нормами и подключены к инженерно-коммуникационной инфраструктуре.

Работа по обеспечению горожан доступным жильём будет продолжена. Государственные жилищные программы позволяют гражданам улучшить жилищные условия и получить собственное жильё с возможностью последующего выкупа.