ДВА НОВЫХ МОДУЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗАЛА ОТКРЫЛИ В ШЫМКЕНТЕ

В Шымкенте в микрорайонах «Кайнарбулак» и «Нурсат» завершено строительство двух модульных спортивных залов ангарного типа. Новые объекты призваны расширить возможности для занятий массовым спортом, прежде всего среди детей и подростков.

В церемонии открытия приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

«Важно, чтобы у жителей каждого микрорайона была возможность регулярно тренироваться, укреплять здоровье и приобщаться к активному образу жизни. Мы продолжим развивать спортивную инфраструктуру города, уделяя особое внимание доступности спортивных объектов», — отметил Габит Сыздыкбеков.

Напомним, строительство модульных сооружений началось в ноябре 2025 года. Спортивные залы возведены общественным фондом «Қазақстан халқына» и переданы городу в качестве подарка.

Залы оснащены инвентарём для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом. Здесь предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, помещения для тренеров и зрительские места на 50 человек. Для занятий в холодное время года установлены системы отопления.

Стоит подчеркнуть, что новые спортивные объекты позволят жителям заниматься физической культурой в шаговой доступности от дома. Это будет способствовать популяризации массового спорта и формированию здорового образа жизни.