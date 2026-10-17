В преддверии празднования Дня «Republic Day» и «Bereke Fest», Республики в городе Шымкент пройдут республиканские акцорые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории города Шымкент, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»:

«Republic Day»

ТРЦ «Mega Planet» (пр. Таукехана 13);

ТЦ «Гипер Хаус» (ул. М. Дулати 200 А);

ТРЦ «Shymkent Plaza» (Площадь Аль-Фараби 3/1);

ТРЦ «Наурыз парк» (пр. Байдибекби 25);

ТРЦ «Фиркан Сити» (пр. Таукехана 330);

ТРЦ «Diamond Plaza» (пр. Н. Назарбаева 177 Б);

ТРЦ «Shymkent City Mall» (пр. Байдибекби 362/7);

ТРЦ «Royal Plaza» (пр. Д. Кунаева 122)

ТЦ «Нұрсәт Сити» (мкр. Нурсат 121 А);

ТРЦ «DUR PLAZA» (пр. Байдибекби 70);

ТРЦ «Dala Mall» (Алматинская трасса 13 А);

ТД «Береке» (пр. Таукехана 18);

Гипермаркет «Эврика» (пр. Таукехана 334);

ТД «Аль-Фараби» (Темирлановское шоссе 19);

ТЦ «Арман Сити» (ул. Байтурсынова 20 В);

ТД «Технодом» (пр. Таукехана 13).

«Bereke Fest»

«GraMad» торговая сеть (ул. Жибек жолы 58, ул. Б. Момышулы 6, ул. Г. Иляева 10, ул. К. Тулеметова 69/42, ул. А. Аскарова 34);

«Баян Сұлу» торговая сеть (Темирлановское шоссе 19);

«F-mart» торговая сеть (ул. Ж. Адырбекова 39, пр. Тауке хана 330);

«Turan» торговая сеть (ул. Г. Иляева 86, ул. Ж. Алдиярова 38/3).