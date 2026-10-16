АНОНС БЮДЖЕТ

Паспорт бюджетной программы 016 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

🔹 Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371868&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 010 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог на улицах населённых пунктов» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371855&budgetState=PROJECT

Паспорт бюджетной программы 006 «Обеспечение мониторинга и контроля за работой общественного транспорта» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента опубликован на интернет-портале «Открытые бюджеты».

Приглашаем граждан принять участие в общественном обсуждении указанной бюджетной программы.

🔗 Подробнее по ссылке: https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4379571&budgetId=4371639&budgetState=PROJECT